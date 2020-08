Raadsvragen na massale politieinzet voor 'kinderfeest': "Gezien agressief gedrag helaas nodig"

HAARLEM - De omvang van de politiemacht die afgelopen zaterdag in Haarlem een einde maakte aan een 'kinderfeest', roept veel vragen op. Reden voor Moussa Aynan, fractievoorzitter van Jouw Haarlem, om het college om opheldering te vragen. De gemeente laat weten dat de politieinzet proportioneel was. "Want bij eerdere waarschuwingen werd de politie geconfronteerd met agressief en dronken gedrag."

Het feest met partytent, geluidsinstallatie en springkussen aan het Monacopad begon zaterdagmiddag. Een paar uur later verscheen de politie met een groot aantal manschappen om een eind te maken aan het feestgedruis. Op beelden in handen van NH Nieuws is te zien dat enkele bewoners de politie dat niet in dank afnemen en de sfeer op straat grimmig wordt.

De gemeente Haarlem bevestigt aan NH Nieuws dat het feest door de politie is beëindigd vanwege geluidsoverlast, het ontbreken van een vergunning en het niet naleven van de coronamaatregelen. Ook is er geluidsapparatuur in beslag genomen.

De politie trok de stekker er uit nadat de initiatiefnemer van het feest twee waarschuwingen in de wind had geslagen en agenten daarbij nogal agressief had bejegend. "Op basis van deze confrontatie is besloten bij de beëindiging van het feest extra politie achter de hand te hebben", schrijft de gemeente. "De inzet is ook nodig geweest."

Een buurtbewoner die anoniem wil blijven, bevestigt dat de politie al twee keer was langsgekomen om te waarschuwen. "De muziek ging dan zachter", vertelt hij. "Dat heeft niet zo lang geduurd. Nadat ze weggereden was het binnen een paar minuten weer op het oude niveau". De buurtbewoner zegt veel overlast te hebben gehad van het feestje: "Het was erg lawaaierig."

'Ingezet op de-escalatie'

Burgemeester Wienen laat via zijn woordvoerder weten dat hij 'het beëindigen van het feest en de inzet van de politie proportioneel acht'. "Er is ingezet op de-escalatie en stopzetten van het feest. Dat is gebeurd zonder aanhoudingen of boetes, maar daarbij was de inzet van extra agenten wel noodzakelijk."

Dat het om een kinderfeest zou gaan, klopt volgens de gemeente niet. "Op het moment van beëindiging van het feest was er geen sprake van een kinderfeest, maar een feest met volwassenen."