Gevangen Zwitserse hond geeft zoekgroep Grover hoop: "Blij als hij weer wordt gezien"

TEXEL - Ruim tweeënhalf jaar is Grover nu al vermist, maar nooit zal het zoekteam de hoop opgeven de hond terug te vinden. "Al is het dan bijna een halfjaar geleden dat hij voor het laatst is gezien, wij denken dat hij zich goed redt in de natuur op Texel."

Ze wil liever niet met haar voornaam worden genoemd, maar het lid van de zoekgroep verzekert dat ze nog dagelijks naar Grover uitkijkt. "We zoeken in het bos en in de duinen en kijken naar afwijkingen. Naar een aparte ontlasting of prooi."

Want dat Grover nog leeft, dat is voor haar duidelijk. "In maart is hij dus voor het laatst gezien, door iemand die veel verstand heeft van honden. We weten daarom zeker dat het om Grover ging." Daarna is de hond niet meer gespot, maar dat zegt volgens haar niets. "Het komt ook omdat er minder aandacht voor is voor zijn vermissing en er geen flyers meer mogen hangen. Bovendien is zijn leefgebied een heel groot natuurgebied, en loopt hij waarschijnlijk vooral in de schemer of in het donker rond."

Lastig

De vondst van de Zwitserse hond Sam bewijst volgens haar dat honden zich wel degelijk langere tijd weten te redden in de vrije natuur. "Het is lastig dat hij zo weinig wordt gespot, maar ik ben allang blij als hij weer eens wordt gezien." Het is volgens haar niet mogelijk dat hij het Marsdiep is overgestoken. "Hij kan onmogelijk in zijn eentje de boot op zijn gelopen en hij is te schuw om door iemand te worden meegenomen. Dus we houden hoop."

Het zoekteam geeft aan te hopen dat iedereen naar Grover uit wil blijven kijken en bij een mogelijke zichtmelding direct contact met ze op wil nemen via 06-47764929.