Illustrator Philip Hopman tekent Boer Boris nog steeds met veel plezier

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat illustrator Philip Hopman. Zijn boer Boris groeide uit tot een ware jeugdheld.

Hopman: "'s Morgens moet ik eerst de beesten doen; de paarden eten geven, de kippen voeren. Stront ruimen. Daarna ga ik lekker zwemmen in zee." Het klinkt als een vakantieoord en dat is het misschien ook wel, maar er moet ook gewerkt worden. Voor hem op de tekentafel ligt alweer een nieuw boek uit de successerie Boer Boris.

We treffen illustrator Philip Hopman op zijn werkplek in Egmond aan den Hoef. Het is een mooie plek, maar dat mooie zorgt ook voor veel afleiding.

Het idee voor het jeugdboek ontstond toen zijn zoon Boris vertelde dat hij later boer wilde worden. 'Daar zit een boekje in', dacht Hopman meteen. Hij besprak het idee met zijn vriend en schrijver Ted van Lieshout. Hopman dacht dat het één boekje zou worden, maar dat zag Van Lieshout duidelijk anders: "Ted zag daar van af het begin af aan een serie in. Deel dertien is net uitgekomen, ik ben aan het veertiende boek begonnen en er ligt een heel aantal boeken op de plank. We hebben er zelf een heleboel plezier in."

Boer Boris is een jongetje dat een boerenbedrijf runt, samen met zijn zusje Sam en broertje Berend. Ouders of grootouders zijn er niet. Boris rijdt ook zelf rond op alle stoere machines. Aan het tekenen van die machines besteedt Hopman veel aandacht. Alles moet kloppen. Hopman laat een foto zien aan de hand waarvan hij een van zijn tekeningen maakte. "Dat is dan het leuke dat je hier op het platteland woont. Twee weken geleden werd het gras gemaaid. Er kwam een loonbedrijf met een prachtige maaimachine. Die heb ik heel snel gefotografeerd en uitgeprint. Dat verwerk ik meteen in de tekening."

China

Boer Boris is niet alleen in ons land een jeugdheld. Zijn avonturen zijn inmiddels vertaald in het Duits, het Deens en het Russisch. En sinds kort ook in het Chinees. "Dat vind ik natuurlijk heel stoer", bekent Hopman. "Ik heb me laatst laten uitleggen hoe Boer Boris in het Chinees heet, maar dat ben ik vergeten."

"Ik vermoed dat dit onze namen zijn", zegt Hopman wijzend op een aantal, voor hem, vreemde Chinese tekens. "Maar het zou ook hier kunnen staan." De boekjes zijn in softcover uitgegeven en je moet meteen het hele oeuvre aanschaffen: ze zitten in een pakket van tien boeken. "Maar het is vooral in Nederland een succes, hoor", vult Hopman er bescheiden aan toe.