Corona nekt winterpret: geen ijsbaan in Zandvoort dit jaar

De veiligheid van alle vrijwilligers is in de huidige situatie niet te garanderen, stelt voorzitter Dennis Spolders van het bestuur van de ijsbaan. Het zou in ieder geval ook al niet mogelijk zijn om populaire evenementen als 'fluitketelcurling' en 'Disco on Ice' te organiseren in verband met de coronamaatregelen.

Ook het beperkt aantal plekken voor schaatsers en toeschouwers maakt het voor de stichting niet haalbaar om de ijsbaan op te zetten. En Het zou dit jaar de 11de editie worden.