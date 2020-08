Theo is de laatste palingvisser op de Westeinderplassen: "Mag niet verloren gaan"

KUDELSTAART - Theo Rekelhof (63) is de vierde generatie uit een familie van palingvissers op de Westeinderplassen. Zijn overgrootvader stichtte er twee eeuwen geleden een palingrokerij en het bedrijf werd van vader op zoon doorgegeven. N a bijna 200 jaar familiegeschiedenis lijkt het einde van het bedrijf in zicht.

Tenminste, als Theo geen opvolger vindt om zijn bedrijf aan over te dragen. Zijn kinderen zien een bestaan als palingvisser namelijk niet zitten. "En ik zou mijn water niet zomaar aan iedereen weggeven. Er willen hier wel nieuwe vissers komen vissen, maar als het zover komt dan wil ik ze eerst screenen. Want het is niet alleen vissen, je bent ook onderdeel van de natuur en het ecosysteem", vertelt Theo aan NH Nieuws.

Beroepsvisser

Theo is namelijk zuinig op 'zijn achtertuintje', zoals hij de Westeinderplassen zelf noemt. Als enige beroepsvisser in het gebied huurt hij de visrechten over de plas van de gemeente, die eigenaar is van het water. "Ik ben ook een soort bioloog en ik probeer de visstand en de diversiteit in het water goed te houden", aldus Theo.