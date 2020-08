De Peiling: Volg jij al het coronanieuws nog?

Herbesmetting ook in Nederland. Code oranje voor heel Spanje. Mondkapjes verdelen scholen... Volg jij al het coronanieuws nog op de voet of ben je daar mee gestopt? Maakt al dat coronanieuws je ongelukkig of wil je juist alles weten en goed geïnformeerd blijven?

Maakt minder nieuws gelukkiger?

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij merkt dat hij in coronatijd een nieuwsjunkie is geworden en elk uur wel een keer nationale- en internationale nieuwssites afstruint voor de laatste coronaheadlines. In het AD zegt hij dat hij wil proberen om zichzelf op een nieuwsdieet te zetten omdat hij inmiddels denkt dat altijd op de hoogte zijn je geen gelukkiger mens maakt, al is nieuws moeilijk te vermijden want 'Zelfs in de bus of sportschool vliegen tegenwoordig de headlines over beeldschermen'.