Coronacrisis slaat hard toe op Gooise arbeidsmarkt, maar grootste klap lijkt voorbij

De zwaarste klappen vallen vooral in de schoonmaakbranche, de horeca en catering en bij uitzendbedrijven. Dat komt bijvoorbeeld doordat de horeca, catering en de schoonmaakbranche veel werk zagen wegvallen tijdens de 'lockdown'. De afgelopen maand steeg ook het aantal werkloosheidsuitkeringen in de commerciële dienstverlening flink.

Toename lijkt af te zwakken

Hoewel de toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen flink is, ziet het UWV wel een lichtpuntje. Vergeleken met een maand eerder steeg het aantal uitkeringen de afgelopen maand met 'slechts' 1,9 procent, een veel mindere stijging dan de maanden daarvoor.

Toch is de stijging nog wel veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,1 procent afgelopen maand.

Meer werkloosheid

Het UWV verwacht dat de werkloosheid dit jaar nog verder zal oplopen. "Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep", aldus het UWV.

Er is ook wel degelijk werk te vinden in 't Gooi. Vooral in de zorg, het onderwijs en de bouw zijn veel vacatures. Daar wordt bovenal gewerkt met zij-instromers, wat het makkelijk maakt om een overstap te maken en weer aan de slag te gaan.