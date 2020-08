Gooise coronateststraat naar andere locatie om groeiend aantal testen aan te kunnen

De coronateststraat staat nu nog op het terrein van de Bussumse brandweer, maar verhuist naar de grote parkeerplaats van sportcentrum De Zandzee, hemelsbreed enkele honderden meters verderop. Daar staat vanaf volgende week een grote tent met drie testplekken. Als het aantal coronatests blijft toenemen kan de capaciteit verder worden uitgebreid.

De afgelopen weken liet het aantal coronatests al een flinke stijging zien. De verwachting is dat dat verder toeneemt, omdat bijvoorbeeld vanaf de herfst meer mensen griepklachten krijgen die passen bij het coronavirus en zich daarom willen laten testen.

Geen tweede teststraat

De coronateststraat in Bussum blijft de enige teststraat in 't Gooi. Er waren plannen om, als de teststraat in Bussum het aantal testaanvragen niet meer aan kon, een tweede teststraat de openen in Loosdrecht. Dat is nu van de baan.