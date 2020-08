Nieuwe trend: dit auto-onderdeel is steeds populairder onder dieven in Heemskerk

HEEMSKERK - Het aantal auto’s in Heemskerk waarvan ‘s nachts de katalysator wordt gestolen is in de afgelopen maanden fors toegenomen. Dat bevestigt de politie. Het edelmetaal dat in de katalysator zit is namelijk in prijs gestegen.

Derek Burger, woordvoerder bij de politie regio Noord-Holland, geeft aan dat de toename van de diefstal van katalysatoren in Heemskerk samenhangt met de toename van ‘mobiel banditisme’. Dit zijn bendes, vaak afkomstig uit Oost- en Centraal Europa, die actief Nederland doorreizen met als doel om misdrijven te plegen. De criminele groeperingen plegen voornamelijk vermogensdelicten, die snel een grote som geld opleveren. Eerder dit jaar waren katalysatordieven ook al actief in Zaanstad. tekst gaat verder onder de video

Katalysatoren vaak doelwit van diefstal - NH Nieuws

Diefstal toegenomen Specifieke cijfers van het aantal gestolen katalysatoren, of de buurten waarin zich dit het meest voordoet, heeft Burger niet. “Maar we kunnen wel bevestigen dat in de afgelopen maanden de diefstal van katalysatoren in Heemskerk is toegenomen." Automonteur Tim, werkzaam bij autobedrijf Swart in Heemskerk, legt uit waarom juist de katalysator zo in trek is. “In een katalysator bevindt zich edelmetaal, namelijk platinum. De afgelopen maanden is de prijs van edelmetaal enorm gestegen. Criminelen stelen de katalysatoren, verwijderen daaruit het platinum en verkopen dit aan bedrijven, die het edelmetaal verwerken tot een klompje en maken er dan iets waardevols van. Net als met goud.”

Quote "De Prius is vaak het doelwit. De katalysator heb je zo verwijderd, even auto opkrikken en klaar" Oscar, werkplaatschef bij Broekhuis, Heemskerk

“Bedrijven betalen grof geld voor het edelmetaal en het kost de criminelen weinig tijd en moeite om de katalysatoren te stelen”, vervolgt Tim zijn verhaal. "Vooral duurdere Duitse automodellen met een groter vermogen zijn in trek. De kwaliteit van de katalysator is beter en er wordt meer edelmetaal in verwerkt." Oscar Esseveld, werkplaatschef bij autodealer Broekhuis in Heemskerk, bevestigt de toename van het aantal diefstallen van katalysatoren en laat ons zien waar het gewilde edelmetaal zich bevindt. "De Prius is ook vaak doelwit van de criminele bendes, die katalysator heb je binnen een mum van tijd verwijderd. Even opkrikken en klaar", aldus Esseveld.

Lantaarnpaal De politie raadt iedereen aan om verdachte situaties altijd te melden. Daarnaast raadt Burger aan om je auto zoveel mogelijk te parkeren in de buurt van een lantaarnpaal. “Want”, zo zegt hij, “criminelen houden niet van licht”.