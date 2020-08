Explosie bij geparkeerde auto in IJmuiden: "De hele straat stond vol rook"

IJMUIDEN - Een auto op Warmenhovenstraat in IJmuiden is vannacht rond 01.00 uur flink beschadigd geraakt door vermoedelijk een explosie onder de motorkap. Vorige week gebeurde een soortgelijk incident in de havenstad. De politie tast nog in het duister over de oorzaak, een buurtbewoner noemt het verontrustend.

"We lagen op bed maar ik was nog wakker. Ineens was er een hele harde knal", vertelt een buurtbewoonster terwijl ze naast de beschadigde auto staat. "We dachten dachten aan een gasexplosie. Het was net alsof er mist in de straat hing. Mijn man ging naar buiten er je zag helemaal niks."

Toen de rook optrok, zag de buurtbewoonster pas dat de auto naast haar huis beschadigd was. "Vorige week was het ook al raak, toen aan de Velserduinweg. Ik ben niet bang maar er gebeuren steeds rare dingen hier in de buurt. Het lijkt wel of dat steeds meer wordt. Ik vind het verontrustend."

Onderzoek

Wat de beschadiging aan de auto precies veroorzaakt heeft, is volgens de politie nu nog lastig te zeggen en wordt onderzocht. Tevens wordt gekeken of er een verband is met de andere beschadigde auto.