Aldi in Den Helder overvallen, politie zoekt vanuit heli naar dader

D EN HELDER - De Aldi-supermarkt aan de Vrede en Vrijheid in Den Helder is vanavond overvallen. In de hoop de verdachte vanavond nog aan te houden kamt de politie de wijk De Schooten met onder meer een helikopter uit.

De overvaller drong rond 20.10 uur de winkel binnen. Wat zich binnen heeft afgespeeld is nog niet bekend, maar vluchtte na de overval richting de naastgelegen Albert Heijn. Of hij buit of slachtoffers heeft gemaakt, is nog onduidelijk.

Het gaat om een man van ongeveer 50 jaar oud, met een zwart-groen geblokt shirt met nummer 34 op z'n rug. Een politiewoordvoerder laat NH Nieuws weten nog niemand te hebben aangehouden.