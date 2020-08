Grote carnavalsviering Zwaag onzeker: "Kijken of er genoeg overblijft om het carnaval te laten zijn"

ZWAAG - 'Nog 174 dagen te gaan tot de grote optocht', prijkt op de website van Carnavalsvereniging Het Masker uit Zwaag. Afgelopen weekend heeft de eerste carnavalsvereniging van onder de rivieren laten weten de voorbereidingen af te blazen , maar ook boven de rivieren is carnaval in 2021 nog geen zekerheid.

De voorbereidingen staan dit jaar nog op losse schroeven, vertelt Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag. De jaarlijkse optocht trekt er jaarlijks zo'n 40.000 man publiek en de voorbereidingen starten meestal zo rond de maand september. "Volgende week hebben we onze eerste vergadering, maar op de wandelgangen gaat het er natuurlijk allang over: wat gaan we doen dit jaar?"

Ook voor de organisatie is de onduidelijkheid nog groot. Moet het anders ingevuld worden? wordt het uitstellen of zelfs afstellen? "Je wilt voorkomen dat je volop aan het organiseren slaat voor niets. We zullen moeten kijken of er ruimte is om iets creatiefs te bedenken en of er dan nog voldoende overblijft van de traditie die carnaval kent. Want het moet wel carnaval blijven."