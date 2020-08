Ondanks extra oranje gebieden blijft coronateststraat Schiphol beperkt open

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er meer personeel nodig om de openingstijden van de coronateststraat tussen Aankomsthal 3 en 4 te verruimen, maar zal dat niet op korte termijn kunnen worden geregeld. Momenteel worden er dagelijks 1000 reizigers op Schiphol getest van de tot nu toe 5000 potentiële passagiers die uit oranje en rode gebieden komen. De coronateststraat is tussen 6.00 uur en 18.00 uur open.

Afweging

De coronatest op Schiphol is vrijwillig. Dagelijks wordt er door de GGD Kennemerland een afweging gemaakt welke passagiers worden uitgenodigd voor een coronatest in de aankomsthal. Bij de gate worden ze dan verwezen naar de teststraat. Volgens de veiligheidsregio kan het testteam nog wel iets meer dan de huidige 1000 passagiers per dag testen, maar veel reizigers slaan de test nog af.

10 dagen in quarantaine

De Veiligheidsregio Kennemerland denkt niet dat met de extra oranje gebieden uit Spanje en Frankrijk er veel meer mensen tegen een gesloten teststraat zullen aanlopen. Het zal gaan om enkele extra vluchten per dag. Het dringende advies blijft dan ook om na aankomst vanuit een oranje of rood gebied 10 dagen in quarantaine te gaan, ook bij een negatieve uitslag.

Als alsnog blijkt dat thuisgekomen reizigers corona-symptomen krijgen, moeten ze zich laten testen bij een lokale GGD-teststraat en absoluut niet terugkeren naar de teststraat op Schiphol, benadrukt de veiligheidsregio.

Het aangepaste reisadvies voor Spanje en Frankrijk gaat vannacht om 00.00 uur in.