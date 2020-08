Man (22) en jongen (15) aangehouden na gewapende overval op drogist in Zwanenburg

ZWANENBURG - Vlak na de overval op de Kruidvat aan de Dennenlaan in Zwanenburg gisteren heeft de politie een 15-jarige jongen aangehouden. Vandaag is nog een 22-jarige man aangehouden. Beiden komen uit Haarlemmermeer.

De gewapende overval gebeurde gisteren rond 17.00 uur. Volgens de politie bedreigde een van verdachten het aanwezige personeel met een mes en ging er vervolgens met een geldbedrag vandoor.

Een bleek weggereden te zijn op een zwarte scooter. Dankzij getuigen kwam de politie de15-jarige jongen op het spoor. Na de overval reed de scooter over de Polanenstraat in Halfweg en reed hij bijna een kind een aan. De recherche is nog op zoek naar getuigen van deze bijna-aanrijding.

Medeplichtig

Vandaag werd dus een tweede verdachte aangehouden. Deze verdachte, een 22-jarige man uit Haarlemmermeer, is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.

Er is tijdens de overval niemand gewond geraakt.