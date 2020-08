Zonnepanelen 'zo duur als 'n Mercedes' op je dak: Castricums stel had primeur in 1989

CASTRICUM - Sinds deze week zijn meer dan een miljoen Nederlandse woningen bedekt met zonnepanelen. Ed en Caty Sjoerdsma uit Castricum hadden in 1989 de Nederlandse primeur. Het hele dorp liep uit om de panelen op hun dak te bewonderen. "Veertien dagen nadat het in bedrijf ging, viel half Castricum in het duister en brandde er nog licht in één huis."

"Alle scholen waren uitgelopen", vertelt Ed tegen de NOS, terwijl hij door een fotoboek van de koninklijke onthulling van het eerste huis met zonnepanelen bladert. "Kijk, hier zien we prins Claus." De panelen waren ontworpen én gemonteerd door Sjoerdsma zelf. "Ja, daar heb ik veertien dagen over gedaan", zegt hij over de installatie. "Met al die bekabeling, enzovoort, het dak op. Dat was een klus."

De woning van het gezin Sjoerdsma werd na ingebruikname van de panelen volledig afgesloten van het elektriciteitsnet, wat bij de buren vooral op de lachspieren werkte. "Er werd ons gezegd: als de stroom een keer uitvalt, ben je bij ons welkom om de noodzakelijke dingen te doen." Toen een paar weken later een groot deel van het dorp door de elektriciteitsstoring in het donker kwam te zitten, waren de rollen omgekeerd.

Quote "Ik zeg voor de vergelijking wel eens dat er een Mercedes Benz op het dak lag" Ed Sjoerdsma

Waar je je investering tegenwoordig in zes á zeven jaar kunt terugverdienen, was dat destijds wel anders. "Ik zeg voor de vergelijking wel eens dat er een Mercedes Benz op het dak lag", aldus Sjoerdsma. Omdat met moderne software opbrengst en rendement veel nauwkeuriger kunnen worden berekend, kun je voor twee- à drieduizend euro al rendabele zonnepanelen op je dak hebben liggen. Regeling gemeente Haarlem "Tien jaar geleden betaalde je nog tien- à vijftienduizend euro voor een zonnesysteem", schetst Roebyem Anders van Sungevity het prijsverschil. Elizabeth Dekker uit Haarlem stapte dankzij die aantrekkelijke prijs en een beetje hulp van de gemeente over op zonne-energie. "Aanvankelijk was het idee om ze te huren, maar toen had ik begrepen dat er een mooie energielening mogelijk was bij de gemeente." Inmiddels heeft ze die lening afgelost. "Dus nu zijn ze gewoon van mij."