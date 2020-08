Kostuummaker zonder werk door corona: "Alles werd in één klap afgezegd"

WOGNUM - Het zijn moeilijke tijden voor kostuummaker Conny Butter. Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het werk stil, en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Toch blijft de Wognumse strijdbaar. "Ik ga hiermee verder, dat weet ik zeker."

Zo ben je volop aan het werk en betrek je een nieuw winkelpand en zo breekt corona uit en staat alles in één keer stil. "Alles werd afgezegd. Musicalproducties, toneelproducties, feestjes, playbackshows, de huttendorpen. Binnen een week had ik vijfhonderd kostuums terug. Heel zuur, want ik doe dit heel graag, maar er is gewoon niets", legt Butter uit.

Overleven

Ook vandaag in de winkel waar ze ook feestkleding verhuurt kun je een speld horen vallen. Een tijdje maakte ze, deels belangeloos, mondkapjes. Ook probeert ze verkleedfeestjes in haar winkel te organiseren. En dat is niet de enige manier waarop ze nog wat geld probeert te verdienen. "Ik doe ook kledingreparaties aan huis. Dat is minder leuk als theaterkleding maken, maar dat kan ik ook. Ik heb gelukkig gespaard om het een beetje uit te zingen, maar ik mis de lol."

