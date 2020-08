'Welkom in Alkmaar' te lezen op restaurantdak Amersfoort na stemactie: "Begrijp er niets van"

AMERSFOORT - Het is maar te hopen dat Duitse treinreizigers die vanuit de 'Heimat' als toerist onderweg zijn naar de Kaasstad niet te vroeg uitstappen, want een tikje verwarrend is het natuurlijk wel. Langs het spoor dat door Amersfoort loopt staat sinds zondagmiddag een levensgroot bord met de boodschap 'Welkom in Alkmaar'.

Dit meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Het bord staat op het dak van restaurant Dara en toont iedere maand een andere tekst. Vaak zijn dat stukken poëzie of andere kreten die door het publiek via de website van stichting 'Tekst is Oppermachtig' als favoriet worden bestempeld. Eerdere winnende teksten zijn: "Soms als het feest is in mijn dromen, ben jij er ook" of "Lang sukkel je wat achteraan, maar ineens loop je zo voorop" en "De mensheid redden door thuis te niksen, dat is pas een gaaf verhaal voor later."

Inzendingen

Deelnemers mogen ook zelf een tekst voordragen. "Ik kwam er achter dat 'Welkom in Alkmaar' één van de inzendingen was die kans maakte om op het poëziebord te verschijnen", zo laat de Alkmaarse stadsdichter Joris Brussel weten. Hij seinde blog UIT072 in en die pakte het bericht als eerste op.

Ook mediapartner Alkmaar Centraal riep Alkmaarders op om te stemmen. En met succes, want in totaal stemden meer dan duizend mensen, waarvan 80 procent op de merkwaardige welkomsttekst over de kaasstrad. "En nu sta ik opeens op een enorm dak voor een toeristisch dichtspektakel in een andere historische stad", zo vertelde Brussel zondagmiddag de aanwezigen.