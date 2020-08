Dani de Wit: "Hier hebben we al die maanden voor doorgetraind"

WIJDEWORMER - Bijna is de dag van de waarheid aangebroken voor AZ. Woensdag treden de Alkmaarders in de voorrondes van de Champions League aan tegen Viktoria Plzen. Na een paar maanden onderbreking rolt de bal dan eindelijk weer in Alkmaar.

AZ-speler Dani de Wit kijkt reikhalzend uit naar de eerste officiële wedstrijd sinds 7 maart. "Ja, eindelijk", zegt de middenvelder. "We hebben er onwijs veel zin in. Hier hebben we al die maanden voor doorgetraind tijden de corona tijd. Nu staan we eindelijk waar we willen staan."

Normaal gesproken worden de voorrondes over twee wedstrijden gespeeld. Maar in een seizoen waar alles anders is dan anders is ook dit geen vanzelfsprekendheid. "Het is hartstikke spannend. Vorig jaar speelden we nog twee wedstrijden maar nu is dat er maar één. Er staat natuurlijk heel veel druk op als je dan moet presteren. Het is wel lekker dat we thuis hebben geloot."