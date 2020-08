Voor het eerst sinds begin juli weer coronapatiënten opgenomen in Gooise ziekenhuizen

De twee ziekenhuisopnames zijn het gevolg van het opnieuw toenemende aantal coronabesmettingen in 't Gooi de laatste weken.

Behalve de twee bewezen coronapatiënten liggen er meer mensen in het ziekenhuis met een coronaverdenking. Die worden nu getest en als ze besmet zijn met het coronavirus ook verplaatst naar de corona-afdeling.

Dat er nu langzaam weer coronapatiënten binnendruppelen in het ziekenhuis, is nog geen reden tot paniek. "We waren voorbereid. We weten ook dat het virus nog niet weg is", zegt Tergooi-woordvoerder Wencke Fassbender. "Hoewel onze corona-afdeling leeg was, zijn we altijd paraat en waakzaam gebleven."

Voorbereid op tweede golf

Op het hoogtepunt van het coronavirus begin april lagen er 32 patiënten met corona in Tergooi en lag de intensive care vol. Het zorgde voor 'code rood' in het ziekenhuis.

Als er een tweede golf aan coronabesmettingen komt, is Tergooi daar klaar voor. "We zijn 'ervaren' geworden de laatste maanden en weten nu beter wat ons te wachten staat. Als het moet kunnen we zo weer opschalen. Wel hopen we deze keer te voorkomen dat we de reguliere zorg helemaal moeten afschalen. Dat willen we kost wat kost voorkomen. Zo ver is het overigens nog lang niet."