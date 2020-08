Leerlingen Amsterdamse school in quarantaine na contact met besmette klasgenoot

AMSTERDAM - Een met het coronavirus besmette leerling van het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid heeft afgelopen woensdag, op de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar, klassikaal les gevolgd. Leerlingen met wie de patiënt die dag intensief contact heeft gehad, is gevraagd tien dagen in quarantaine te gaan.

In de praktijk gaat het om leerlingen die tijdens de drie gevolgde lessen naast, voor of achter de besmette leerling hebben gezeten. "Het zijn ongeveer acht leerlingen", aldus Beekman. Zij moeten de komende tien dagen dus thuisblijven, net als hun huisgenoten, wat voor de meeste leerlingen ouders, broertjes en/of zusjes zullen zijn.

Of het om een jongen of een meisje gaat, wil de directeur om privacy-redenen niet kwijt. Wel dat hij of zij lichte symptomen heeft en het naar omstandigheden goed maakt.

"Afgesproken is dat als de leerlingen symptomen krijgen, ze zich laten testen. Als ze over tien dagen nog klachtenvrij zijn, kunnen ze terugkomen." Tot die tijd volgen de betreffende leerlingen afstandsonderwijs, benadrukt Beekman. "Dan is het een voordeel dat we een Daltonschool zijn, want onze leerlingen zijn al heel zelfstandig en digitaal georiënteerd."

Geen draaiboek

Dat het coronavirus zijn school uitgerekend op de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar treft, vindt de rector opvallend, al verrast het hem niet. "In een schoolgebouw met 1.300 leerlingen kun je er bijna op wachten."

Dat betekent niet dat er geen maatregelen zijn getroffen. "Docenten blijven zoveel mogelijk in één lokaal, op een afgebakende plek", vertelt hij. "En als leraren wel moeten verplaatsen, laten ze eerst de leerlingen het lokaal verlaten."

'Sfeer gelaten'

Inmiddels heeft het Spinoza Lyceum ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. "De sfeer op school is heel rustig, ondanks de brieven die zijn uitgegaan", aldus Beekman. "Het wordt gelaten ondergaan."

Bang dat de coronabesmetting wordt gebruikt als (legitiem of slap) excuus voor absentie, is de rector niet. "Ze zitten al sinds maart thuis, dus er is veel positiviteit. Ik heb zelden zoveel leerlingen gezien die blij zij ndat ze week naar school kunnen."