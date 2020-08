Na loskomende stukken beton: opknapbeurt voor viaduct Naardertrekvaart

NAARDEN - Het snelwegviaduct over de Naardertrekvaart ter hoogte van Naarden wordt de komende maand flink onder handen genomen. De brug krijgt een opknapbeurt, omdat er eerder veel zorgen waren over loskomende stukken beton. Het werk start vandaag.

Het viaduct is al langer een zorgenkindje. Twee jaar geleden werd er alarm geslagen nadat de staat van onderhoud slecht bleek. De roestige metalen constructie in de brug was op een groot aantal plekken zichtbaar geworden, doordat het beton verdwenen bleek. De kade waarop de betonnen peilers rusten bleek verzakt.

Het grote aantal mankementen van de brug baarde zorgen. Lokale politieke partij Goois Democratisch Platform trok aan de bel bij de gemeente nadat NH Nieuws de slechte staat van deze en andere bruggen aan de kaak stelde, en bekend maakte dat al Rijkswaterstaat al twee jaar wist van de matige staat van de hoofddraagsconstructie van de brug.