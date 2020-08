Te druk op Weesper markt: "Mijd de spits om anderhalvemeterregel na te blijven leven"

Doordat het te druk wordt op de markt is het vaak niet mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, zoals de coronaregels wel voorschrijven om besmettingen te voorkomen. Wethouder Astrid Heijstee noemt de markt 'een drukke en sociale ontmoetingsplaats, waar veel mensen samenklonteren', zo zegt ze tegen het WeesperNieuws.

Om de drukte op de markt te verdelen, roept de wethouder op om de 'spits' te mijden. "We weten dat de piekdrukte op de markt tussen 10.30 en 13.00 uur is. Dus wellicht kunt u iets eerder komen of na de drukte later terugkomen", zo roept de wethouder op. Daarnaast roept ze op om alleen over de markt te lopen als je ook echt voor de markt komt en niet als je de markt gebruikt als looproute.

Geen directe aanleiding

De wethouder zegt geen directe aanleiding te hebben voor de waarschuwing. Zo zijn er bijvoorbeeld geen besmettingen bekend die op de markt hebben plaatsgevonden, maar 'het virus is er nog en we moeten alert blijven'.

Op de Weesper weekmarkt werden eerder al maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is de markt ruimer opgezet en gelden er looproutes.