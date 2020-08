Locatie Den Helder maakt testplekken GGD Noord-Holland Noord compleet

DEN HELDER - Aan de Handelskade in Den Helder is vanmorgen een nieuwe teststraat van de GGD Noord-Holland Noord geopend. Na Alkmaar, Zwaag en Texel is dit de vierde locatie. Zoals het er nu voor staat, is de dekking daarmee voor de GGD compleet.

"We wilden dit heel graag", vertelt wethouder Tjitske Biersteker van de gemeente Den Helder. "We hebben hier best veel toeristen en natuurlijk veel defensiemedewerkers. Je wilt dat iedereen in de gelegenheid is om zich te laten testen. Het was natuurlijk best een opgave om zoveel mensen vrij te maken door de GGD, we zijn blij dat het nu gelukt is."

180 aanmeldingen

"We hebben hier twee testlijnen en kunnen hier elke dag 240 mensen testen", legt Anne van Doorn van de GGD Noord-Holland Noord uit. " Zij kunnen zich 24 uur van te voren aanmelden via de telefoon of internet. Voor vandaag hebben 180 mensen zich aangemeld. Je merkt dat de behoefte er is."

Om 9.00 uur stroomde de oprijlaan richting de twee posten langzaam aan vol. "We verzoeken mensen zoveel mogelijk met de auto te komen", zegt Van Doorn. Stuk voor stuk krijgen de bezoekers te horen bij welke post zij zich kunnen laten testen. Dat gebeurt overdekt. "Dat was één van de voorwaardes voor de locatie", zegt wethouder Biersteker. "En we hebben nu twee lijnen dus we kunnen flink wat mensen verwerken zo."

Geen andere locaties

De nieuwe locatie in Den Helder is voor het noorden van de provincie voorlopig de laatste die wordt geopend. "Op dit moment staan er geen andere nieuwe locaties op de planning", zegt Anneke van Doorn daarover., "Het is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Hoe het verloop van de crisis gaat. Maar voorlopig hebben we nu dus vier locaties."