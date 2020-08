De Peiling: Vind jij dat gemeenten noodlijdende zwembaden moeten redden?

Veel zwembaden in Noord-Holland hebben het zwaar. Voor de coronacrisis was het al geen vetpot en nu kampen ze door veel lagere bezoekersaantallen met grote verliezen. Een flink aantal zwembaden staat het water aan de lippen. Vind jij dat gemeenten deze noodlijdende zwembaden moeten redden?

Bijna geen winst Volgens Teun van Etten, voorzitter van de werkgeversvereniging voor zwembaden en exploitant van zwembaden in Schagen, Heiloo en Langedijk, is het niet gek dat zwembaden het zwaar hebben. "Zwembaden maken bijna geen winst", legt hij uit. "Het is net als een sportschool. Op het moment dat een zwembad twee maanden geen inkomsten heeft, wordt het heel lastig het hoofd boven water te houden."

Terugloop inkomsten

Eva Rusman, operationeel manager bij Optisport, groot exploitant van zwembaden in onder meer Amsterdam, Almere, Hilversum, Huizen, Hoorn en Zwaag, herkent dit maar al te goed. "Het zwembad moest warm blijven; de huur betaald worden. De schade is gewoon enorm. Wij hebben over de gehele periode, dus vanaf sluiting tot heden, veertig procent minder inkomsten", zegt Rusman enigszins verslagen. "De verliezen van de afgelopen maanden verdienen wij nooit terug."

Financiële tegemoetkoming

Volgens Teun Van Etten beseffen gemeenten hoe belangrijk zwembaden zijn. "Zeker nu de laatste tijd berichten zijn van kinderen die verdrinken en nu meer dan eens door corona een beroep wordt gedaan op onze vitaliteit." Zijn ervaring is dat bij gemeenten het begrip voor de problemen over het algemeen groot is en er bereidwillig wordt gekeken naar een financiële tegemoetkoming.