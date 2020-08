Wie een nieuwe fiets wil, moet geduld hebben: vooral e-bikes niet aan te slepen

Fietsenwinkels floreren bij de enorme vraag. De oorzaak laat zich raden: mensen gaan door de coronacrisis niet naar het buitenland maar geven hun geld op een andere manier uit. "Dat is duidelijk te merken", zegt Ernst van Zijl van fietsenzaak Koning & Van Tunen in Beverwijk. "Ze zijn echt niet aan te slepen. Daardoor moeten klanten wachten. Het geldt niet voor alle fietsen, maar als u nu een nieuwe Gazelle bij mij bestelt, kan ik die pas april volgend jaar leveren."

Opknappen

Ook bij Bike Guru in IJmuiden lopen ze de deur plat. Behalve met verkoop van nieuwe fietsen, heeft eigenaar Robert Egthuijsen het druk met reparaties. "Omdat het nog wel even kan duren voordat de nieuwe fiets er is, laten mensen hun oude fiets opknappen. Zijn we daar weer druk mee. Prachtig. We gaan volle bak."