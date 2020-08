Eendenkooi Texel in oude glorie hersteld: "We draaien ze niet meer de nek om hoor"

"Het moet een plek worden waar jong en oud kan leren hoe een eendenkooi vroeger werkte. Niet te veel publiek want we willen wel de rust van nu bewaren", vertelt Han Pastoor. Hij is een van de Texelse vrijwilligers die helpt bij het opknappen en onderhouden van de Korverskooi, de grootste eendenkooi van Texel.

"We hebben tijdens de lockdown even niet kunnen maaien, nou dan ontploft de natuur hier hoor", aldus zegt Pastoor.

Oase

De eendenkooi wordt al een tijd niet meer gebruikt als vangkooi om wilde eenden voor de consumptie mee te vangen. Het is nu een gebied waar de natuur rustig zijn gang kan gaan omdat er geen publiek mag komen.

Toch is het niet alleen een natuurlijke oase in de buurt van het drukke De Koog. "We willen de eendenkooi in oude glorie herstellen zodat we hier rondleidingen kunnen gaan geven aan schoolkinderen en andere geïnteresseerden", vertelt Edwin van Egmond. Hij is namens Staatsbosbeheer betrokken bij de renovatie van de Korverskooi.

Vangpijpen

Edwin heeft zelf in de jaren '80 en '90 nog meegeholpen in de Korverskooi bij het vangen van wilde eenden. "Als er veel eenden op de grote centrale plas zaten, werd er voer in een van de zogenaamde vangpijpen gestrooid, de zijkanalen van de plas."

De wilde eenden zwommen dan dit door gaaswerk omgeven zijslootje in onder aanvoering van lokeenden. De kooiker sloot de toegang af en de eenden werden aan het eind van de vangpijp gevangen en een voor een de nek omgedraaid.

"De eenden gingen de pijp in en tevens de pijp uit ja", grapt Edwin. Het vlees van de eenden ging vaak naar exclusieve restaurants aan de vaste wal. "Het voordeel was dat er in het vlees geen kogeltjes zaten, zoals bij geschoten eenden", zegt Edwin.

Tekst gaat verder na de foto.