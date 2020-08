Gewonde bij steekpartij op station Krommenie-Assendelft: daders gevlucht

ZAANDAM - Een persoon is vanavond gewond geraakt bij een steekpartij op station Zaandam. De politie is opzoek naar mogelijk meerdere daders, onder meer met een helikopter.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Het gebeurde rond acht uur. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend, al melden meerder bronnen dat het zou gaan om een jongeman. Op de foto's is te zien dat de fietsenstalling wordt afgezet met politielint.

Er is een burgernetbericht uitgestuurd dat je de daders niet zelf moet benaderen als je ze ziet.