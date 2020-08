Koedijker lichtjesavond trekt 90 bootjes: gezelligheid langs de kant

De varende optocht ging van start vanaf de Oudieplas in Koedijk. Ook langs de kant werd ingehaakt op het evenement. B

Bij veel huizen was extra verlichting aangebracht en langs de route zaten mensen gezellig met een glaasje wijn op een kleedje in het gras.

Het initiatief voor de lichtjesavond is voortgekomen uit de beperkende coronamaatregelen die al veel evenementen onmogelijk hebben gemaakt. "Met deze gedachte in ons achterhoofd hebben wij bedacht een Lichtjesavond te organiseren waar iedereen aan mee kan doen in zijn eigen bootje", zo laat de organisatie via de eigen website weten.