Onzekerheid over start eredivisieseizoen voor VV Alkmaar: PSV-selectie in isolatie

ALKMAAR - Het is nog onduidelijk of VV Alkmaar over twee weken het nieuwe seizoen begint tegen PSV. Na meerdere positieve coronatesten is de volledige selectie en begeleiding van de Eindhovenaren in quarantaine geplaatst. "Er is op dit moment nog niks bekend, ik weet alleen dat we morgen overleg hebben", laat algemeen manager Patrick Tenthof weten aan NH Sport.

Mike Schoonenberg

Ondanks de onzekerheid van het spelen tegen PSV zijn de vrouwen klaar voor het nieuwe seizoen. "Er zijn binnen de selectie geen coronagevallen. Het zal voor ons lastig seizoen worden, omdat we een echte opleidingsclub zijn. We zullen niet opgewassen zijn tegen de grotere clubs", verwacht Tenthof. "Katja Snoeijs, Chanté Dompig en Anna Knol zijn mooie voorbeelden van speelsters die wij hebben opgeleid", vervolgt Tenthof. "Daar zijn we als verenging erg trots op. We hopen in de toekomst iets langer van de meiden gebruik te kunnen maken. Als voetballiefhebber had ik graag gewild dat Chanté nog een jaartje bij ons was gebleven om te rijpen." Over de overstap van Chanté Dompig en Anna Knol naar Empoli maakte NH Sport onlangs deze reportage. Tekst gaat verder na de video.

VV Alkmaar-speelsters Anna Knol en Chanté Dompig maken transfer naar Empoli - NH Nieuws

Quote "Het zou zonde zijn als meiden te vroeg naar het buitenland gaan en niet bereiken wat ze zouden kunnen" ALGEMEEN MANAGER VV ALKMAAR PATRICK TENTHOF

Opleiden talenten Het zeventienjarige talent Milicia Keijzer speelt vanaf komend seizoen bij de Ajax Vrouwen. "Die heeft haar hele opleiding bij ons gespeeld. Ik had gehoopt dat ze langer was gebleven, maar daar moeten we niet over zeuren. Wij halen zelf ook speelsters weg bij amateurverenigingen. Het zou zonde zijn als meiden te vroeg naar het buitenland gaan en daardoor niet bereiken wat ze zouden kunnen." De Ajax Vrouwen beginnen (vooralsnog) het nieuwe seizoen op 6 september tegen FC Twente. De aftrap is om 12.15 uur in Amsterdam.

