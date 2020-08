Kleinzoon blij met eerbetoon voor verzetswerk grootouders

NAARDEN - Het is slechts een klein bordje, maar het betekent veel voor Sicco Reeskamp. Het verzetswerk van zijn grootouders is opgenomen in de Gedenkroute Gooise Meren, een fietstocht langs twintig 'verhalen' uit de Tweede Wereldoorlog.

"Een heel mooi eerbetoon," noemt Sicco Reeskamp het nieuwe bordje voor zijn deur. Hij woont in het huis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grootouders Gerard en Sjoukje Reeskamp woonden. Hij is trots op zijn opa en oma. "Ze hebben alle twee in het verzet gewerkt en daarmee hun leven geriskeerd voor anderen." Zijn grootmoeder bood onderdak aan twee Joodse kinderen in huis en zijn grootvader speelde een grote rol bij het georganiseerde verzet in 't Gooi en later in Friesland. "Als je bij het bordje van de gedenkroute de qr-code scant, krijg je een filmpje met het hele verhaal te zien," demonstreert Reeskamp.

Aan het verhaal van zijn opa zit echter ook een andere kant. Tijdens één van zijn verzetsactiviteiten gaat er iets mis. "Het doel was om een rijke boer te overvallen zodat er weer geld was om onderduikers te voeden," vertelt Reeskamp. "Maar tijdens die overval ontstaat er een worsteling en wordt er geschoten. De boer overleeft het niet." Na de oorlog krijgt grootvader Reeskamp erkenning voor zijn verzetswerk, maar onverwachts moet hij ook voor de rechter verschijnen vanwege de omgekomen boer. "Hij wordt veroordeeld en zit uiteindelijk anderhalf jaar vast," vertelt kleinzoon Sicco. En dat is zeer onterecht in de ogen van de familie.

Volgens Sicco is het namelijk zéér uitzonderlijk dat iemand vervolgd wordt voor verzetswerk waarbij - per ongeluk of doelbewust - doden zijn gevallen. "Naar mijn weten is dit de enige verzetsactiviteit in Nederland die tot een veroordeling heeft geleid. Alle andere zaken zijn geseponeerd." De kwestie drukt na de oorlog een zware stempel op de familie Reeskamp en ze zetten zich in voor eerherstel van Gerard. "Mijn grootvader was bovenal een moedig man die hard gestreden heeft voor zijn medemens," zegt Sicco. "Het is natuurlijk heel verdrietig voor de nabestaanden van de boer, maar het is nooit de intentie geweest dat hij zou sterven." Eerherstel Sicco ziet het gedenkbordje als een mooie erkenning van de moed van zijn grootouders, maar eigenlijk hoopt hij op meer. "Ik zou het heel bijzonder vinden als er in de toekomst een straat of plein vernoemd wordt naar mijn opa. Dat zou een goede vorm van eerherstel zijn." Nettie en Flip zijn de twee Joodse kinderen die bij de familie Reeskamp werden opgevangen. In de video hieronder vertelt Sicco hoe ze op een dag bijna ontdekt werden. "Ze zijn door het oog van de naald gekropen." Zijn grootmoeder ontving hiervoor jaren later de Yad Vashem onderscheiding.

De Gedenkroute Gooise Meren is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Historische Kring Bussum, het Historisch Archief Muiden en het Holocaust Comité Gooise Meren. Het hele verhaal van Gerard en Sjoukje Reeskamp vind je hier.

