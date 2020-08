Brexit aan Zee eindigt in langslepend drama, claims en openstaande verkochte kaarten

WIJK AAN ZEE - Wat begon als een ludiek idee lijkt in een ‘gebed zonder end’ te eindigen. De afhandeling van het afgelaste strandfeest Brexit aan Zee gaat niet zonder slag of stoot, net als de Brexit zelf.

Vorig jaar kwam organisator Ron Toekook thuis op het ludieke idee bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, een afscheidsfeestje te organiseren. Op het strand van Wijk aan Zee zouden Nederlanders de Britten vanaf de overkant uitzwaaien. Spontaan besloot hij een event aan te maken op Facebook en dat liep volledig uit de klauwen. Tienduizenden mensen lieten op Facebook weten te komen en wat begon als een spontaan idee veranderde in een heus evenement. Zo werd ‘Brexit aan Zee’ een feit.

Ron Toekook / ANP

Toekook begon samen met nog twee enthousiastelingen aan de voorbereidingen voor het strandfeest. Wat bedoeld was als een gezellig feestje, werd al snel een groots opgezet evenement, inclusief bijbehorende ‘grootse’ kosten. En toen sloeg het weer letterlijk om. De animo bleek uiteindelijk minder groot dan verwacht en dat resulteerde in een tegenvallende kaartverkoop. “Dat had meerdere oorzaken”, vertelt Toekook. “Nadat we het uitzwaaifeest eerder al een keer moesten verplaatsen, kozen we nu bewust voor 29 februari. Dit omdat het dan iets minder koud zou zijn dan begin januari, het moment dat Brexit ook daadwerkelijk een feit zou zijn. Maar een maand na dato bleek Brexit niet meer zo te spelen en stormde het in februari bijna ieder weekend in Wijk aan Zee.”

Quote "Er kwam geen hond, dat zou ons bakken met geld gaan kosten" Ron Toekook, organisator 'Brexit aan zee'

Toekook vertelt hoe ze als gevolg van de dalende belangstelling voor Brexit en het stormachtige weer geen toegangskaarten meer verkochten. “We hadden al enorme kosten gemaakt, maar wisten dat als we het ondanks de tegenvallende kaartverkoop alsnog zouden laten doorgaan, het verlies niet te overzien zou zijn. We vonden het enorm vervelend en we hebben er ook echt ons best voor gedaan, maar we kregen het gewoonweg niet voor elkaar. Dus zat er niets anders op dan de boel af te blazen.” Maar daarmee begon de ellende pas echt voor Toekook. Bijna een half jaar nadat Brexit aan Zee plaats zou hebben gevonden, zit Toekook nog steeds midden in de afhandeling en hij betreurt hoe moeizaam deze verloopt. Artikel gaat verder onder de video.

Groen licht voor Brexit-uitzwaaimoment - NH Nieuws

Zo trok een van de aandeelhouders op het laatste moment een investering in, wat extra problemen opleverde. "De opzet was dat deze aandeelhouder een substantieel bedrag zou steken in Brexit aan Zee, maar toen puntje bij paaltje kwam trok hij dat net voor het evenement terug. We zijn niet bepaald vrienden meer, meer kan ik er voor nu ook niet over kwijt”, verzucht Toekook. Toekook vervolgt: “Zakelijke afspraken die toen zijn gemaakt leveren nu nog steeds problemen op. Een partij, die de beveiliging voor zijn rekening zou nemen, had een claim bij onze BV neergelegd, maar nadat we de stekker uit het evenement hadden getrokken, is de BV ontbonden. Nu legt deze partij de claim bij mij neer.”

Quote "Van de claim die de beveiligers op ons probeert te verhalen, kun je een leuke auto kopen" Ron Toekook

“Er kwamen sowieso opeens facturen naar boven, die we niet erkenden, maar de BV is ontbonden en dus bestaat de partij die aangesproken werd niet meer. Voordat we überhaupt de resterende zaken kunnen afwikkelen, zal eerst die claim van tafel moeten”, aldus Toekook. De exacte hoogte van de claim wil hij niet noemen, “maar je kan er een leuke auto van kopen”, aldus Toekook. Wat ook nog steeds openstaat, zijn de kaartjes die wel verkocht zijn, maar waar de gedupeerden nog steeds geen geld retour hebben ontvangen. Het gaat om een paar honderd kaartjes à 15 euro per stuk. “We houden de gedupeerden van de gekochte kaartjes op de hoogte als er nieuws is, maar het duurt gewoon lang”, licht Toekook toe. Groter aangepakt dan gemoeten “Natuurlijk begrijp ik de frustratie van de gedupeerden wel. Maar we hebben het niet met opzet gedaan, het was geen scam. We hebben het georganiseerd en echt geprobeerd om er iets van te maken, maar het bleek simpelweg niet haalbaar. Moreel gezien voel ik me hier natuurlijk verantwoordelijk voor, maar juridisch gezien ben ik dat niet. De BV is daar aansprakelijk voor, maar die bestaat niet meer.” Toekook is even stil en zegt dan gedecideerd: “We hebben het groter aangepakt dan had gemoeten. Achteraf bezien hadden we er nooit aan moeten beginnen”.