"Directe plaatsing Champions League geeft enorme impuls"

SALZBURG - Ajax sloot zaterdag het trainingskamp in Oostenrijk af met een 1-4 overwinning op RB Salzburg. Na afloop van het duel ging het echter vooral over het feit dat Ajax zich deze week plaatste voor de groepsfase van de Champions League, omdat Olympique Lyon in de halve finale van datzelfde toernooi werd uitgeschakeld en dus geen recht heeft op een ticket voor de groepsfase van het miljoenenbal.

"Het is zeker belangrijk, voor iedereen binnen Ajax", geeft trainer Erik ten Hag het belang van de plaatsing weer. "Het geeft motivatie. We hebben vorig jaar - toen we op een heel lullige manier eruit vlogen - ook gemerkt wat dat mentaal doet met de spelersgroep. Dit geeft een enorme impuls en dat hebben we zelf verdiend."

"Of het spelers bij Ajax houdt? Dat is zeker het geval denk ik", vervolgt hij voor de camera van NOS. "We hebben in de afgelopen jaren gezien wat het met het team maar ook met de spelers doet. Ze kunnen zich ontwikkelen op dat podium met het kenmerkende en bekende spel van Ajax. Dan kunnen ze uitblinken en dat leidt uiteindelijk tot heel mooie carrières."