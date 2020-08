Familie en vrienden lopen mars voor in Amsterdam doodgeschoten Samuel Baker

WETZLAR/DUITSLAND - Zo'n tweehonderd vrienden en bekenden van Samuel Baker, de 23-jarige Duitser die vorige week werd doodgeschoten door de Amsterdamse politie, hebben vanmiddag een rouwmars gehouden in zijn woonplaats Wetzlar.

Dat meldt het Duitse Mittelhessen. De deelnemers aan de tocht wilden hiermee ook demonstreren tegen politiegeweld. De advocaat van de ouders van Baker zei eerder deze week al tegen dat ze een rechtszaak willen starten tegen de politie.

De politie schoot drie keer op Baker nadat hij met een mes een van de agenten in zijn steekvest zou hebben gestoken. Dat gebeurde nadat agenten hem aan probeerden te houden. Baker liep even daarvoor in verwarde toestand met een mes rond en dreigde zichzelf iets aan te doen.

De mars begon om vanmiddag om 16.00 uur, aanwezigen droegen witte T-shirts met een tekening van zijn gezicht. Ook zijn ouders liepen mee.