Kijkje achter de voordeur van gerecycled Tiny House in Huisduinen

HUISDUINEN - Liefhebbers van een Tiny House konden vandaag een kijkje achter de voordeur van een volledig gerecycled exemplaar nemen. Het Tiny House staat in Huisduinen en is ingericht door meubelmaker Erwin Smit.

Alles wat in het huisje staat is gemaakt van reeds gebruikte materialen. Van de keuken tot aan de bank en van de douche tot aan de voordeur. Alles is van duurzaam en gebruikt materiaal gemaakt. Erwin verzamelde de afgelopen maanden het hout, wat nu is gebruikt bij het inrichten van het Tiny House.

"Tiny Houses zijn om heel veel verschillende redenen populair", vertelt Eefje Fehres, eigenaar van de Tiny House Store. Ten eerste kunnen veel starters geen woning vinden, daarnaast worden mensen meer bewust van hun leefomgeving en hun ecologische voetafdruk, en zijn er steeds meer mensen die van een groot huis, toch liever in een klein huis wonen."