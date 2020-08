Kermis Julianadorp gaat op andere locatie tóch door na hoosbui

JULIANADORP - Door de hoosbij die begin deze week over Julianadorp trok was het terrein van de kermis in Julianadorp té drassig om de kermis door te kunnen laten gaan. Toch wist De Culturele een andere locatie te vinden.

Reden genoeg voor mediapartner Regio Noordkop om vandaag langs te gaan op de kermis. Klokslag 15.00 uur ging de Dorper Kermis van start. "Op dat veld waar we eerst zouden staan kun je nu nog steeds zwemmen, dat kon echt niet meer", vertelt Moon Kager van De Culturele.

Loopuytpark ruimtelijk beperkt

De kermis staat normaal gesproken op het Loopuytpark in Julianadorp, maar kon vanwege de coronacrisis in ieder geval niet op die locatie doorgaan. "Van de gemeente mochten we echt neit in de buurt van horecagelegenheden komen", aldus Kager.

Het reuzenrad is dit jaar de blikvanger van de kermis, daarnaast zijn er net zoveel attracties als normaal. Kager: "Het Loopuytpark is wat dat betreft wat ruimtelijk beperkt, maar hier past hij wel".

De Dorper Kermis staat nog tot 24 augustus.