Drie katten vergiftigd in Zandvoort: "We dachten dat hij dood was"

ZANDVOORT - "Een klein wondertje", zo spreekt baasje Angela Treffers over haar kat Nookie. Dinsdagochtend troffen ze hun viervoeter doorweekt en opgekropen op de stoep van hun buren aan. Ook hun andere kat moest met spoed naar de dierenarts. "We weten bijna zeker dat ze vergiftigd zijn."

"We dachten eigenlijk dat hij dood was, want hij was zo koud", vertelt baasje Paul Giesen kijkend naar de foto van Nouki op de stoep. Maar het beestje ademde nog heel zacht. Eenmaal bij de dierenarts lag de kat van de buurvrouw op de operatietafel. Ook háár kat was uit het niets flink ziek.

Samen met zijn vriendin racet Paul weer terug naar hun huis aan de Staringstraat om te kijken hoe het met hun andere kat Doerak is. "We vonden hem in het steegje achter het huis en hij liep 'dronken' en bibberend rond." De drie verhalen werden al snel door de baasjes aan elkaar gelinkt. "De symptomen waren zo hetzelfde, al waren die bij Nookie wel iets erger."