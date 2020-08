Luciano (5) na open dag nieuwe speler G-voetbal vv Waterloo: "Fantastisch!"

DRIEHUIS - Luciano (5) was vandaag hét middelpunt tijdens de open dag voor het G-voetbal bij vv Waterloo. Als eerste speler stapte hij het veld op, om er als laatste weer vanaf te stappen. "Dit was super."

Het plezier spatte ervan af bij de jonge Velsenaar, zagen ook zijn pleegouders Bas en Mariola Molenaar. "Dit is nu al een fantastische dag voor hem", lachen ze terwijl ze gretig foto's van hem maken. "Thuis voetbalt hij al vaak in de tuin, maar nu was hij enorm enthousiast dat 'ie eindelijk ook eens op het 'echte gras' mocht voetballen; een schot in de roos", aldus Mariola tegenover NH Nieuws.

Luciano heeft een spierziekte en zijn linker- en rechterbeen verschillen in lengte.

Tekst gaat verder onder de video