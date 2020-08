Van prakkies uitdelen tot ’s nachts koken voor 20 man: "Mensen helpen maakt me gelukkig"

ZANDVOORT - Kim van Schaik is een echte goeddoener. Sinds december 2019 is zij de facebookpagina Prakkie Eten Over Zandvoort gestart. Mensen met overgebleven eten kunnen dat daar aangeven. Kim komt het dan ophalen en bezorgt het bij mensen die zelf niet in staat zijn om te koken.

Maar deze goeddoenerij is een beetje uit de hand gelopen:“Ik merkte dat ik niet genoeg prakkies had om alle aanvragen te voorzien. Toen ben ik zelf maar extra eten gaan koken.” En dus staat Kim soms tot diep in de nacht voor twintig mensen pannen soep te koken.

Voor de Zandvoortse Toet is Kim een echte held. Toet kan door de ziekte ME, waardoor zij een ontsteking in haar hersenen en ruggenmerg heeft, zelf nauwelijks koken. Toet: “Ik kan door mijn aandoeding een half uur per dag staan, de rest van de tijd lig ik hier in dit bed dat in de woonkamer is gezet. Zelf liggend koken is niet te doen, althans: mij is het nog nooit gelukt lacht ze.”

Tranen van blijdschap

Toch raakt Toet geëmotioneerd als ze vertelt hoeveel Kim voor haar betekent: “Het is echt onbeschrijfelijk wat Kim allemaal voor me doet. Dat is zo moeilijk in woorden te vertellen. Kim is echt een lichtpuntje voor mij. Nu heb ik tenminste normale maaltijden. En inderdaad: er zijn afhaalmaaltijden of je kunt eten bestellen. Alleen heb ik niet zo’n dikke portemonnee. Ja, Kim is echt een kanjer.”