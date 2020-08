Reddingsbrigade Naarden heeft zeer drukke zomer: "Van motorpech tot oververhitte baby"

NAARDEN - De warmte, veel mensen die een boot hebben gekocht in de coronaperiode, en andere vaartuigen op het Gooimeer. Het zijn drie belangrijke redenen waarom de Reddingsbrigade Naarden het dit jaar extra druk heeft.

"Ik kan me nog goed herinneren dat er twee kano's in nood waren op Pampus. Eén kanoër was omgeslagen en onderkoeld. Die moest geëvacueerd worden met de Kustwachthelikopter", vertelt lid van de Reddingsbrigade Naarden Niels Gietelink.



Volgens zijn collega Vincent Stoit is dat geen uitzondering. "Het is een bijzonder drukke zomer met nu al bijna tachtig uitrukken. Als er meer mensen het water op gaan, kan het ook vaker fout gaan." Daarmee is het aantal van vorig jaar met 56 uitrukken al ruim overtroffen. Dat terwijl het seizoen nog een aantal weken duurt. Volgens Vincent is het in tien jaar tijd niet zo druk geweest.



Tijdens de opnames op het Gooimeer slaat er recht voor onze neus een zeilboot om. Bekijk hieronder in de reportage hoe dat afliep (tekst gaat verder onder de video):

De Reddingsbrigade van Naarden heeft een hele drukke zomer - Joost Lammers / NH Nieuws

"Wij hebben onlangs een baby met oververhitting gehad op een warme zomerse dag, afgelopen week nog iemand die met zijn voet onder een stalen luik was terechtgekomen waardoor zijn teen er af is gegaan en daarnaast hebben we natuurlijk de boten met motorstoring en boten die vastlopen." De drukte legt ook druk op de werkzaamheden van de Reddingsbrigade, want die is geheel afhankelijk van donateurs en zelf opgeleide vrijwilligers. De hulp die de leden bieden is gratis. "Er zit wel een beperkende factor aan, maar voor nu maken we ons daar nog geen zorgen over", zegt Vincent.

Quote "Wij verlenen hulp en wij vinden dat daar uit de overheid ook een taak is om de reddingsbrigade te subsidiëren" Vincent Stoit, Reddingsbrigade NaardeN

Toch verwacht hij wel dat de overheid een steentje gaat bijdragen om in de toekomst de taken te kunnen blijven uitvoeren. "Wij zien niet zomaar een organisatie. Wij verlenen hulp en wij vinden dat daar uit de overheid ook een taak heeft om de reddingsbrigade te subsidiëren." Nieuwe vrijwilligers gezocht Niels is één van de vele vrijwilligers en hij heeft het erg naar zin. "We zijn continu bezig om beter te worden en nieuwe reddingsmateriaal toe te passen. Als we met het nieuwe materiaal dan ook écht hulp kunnen verlenen en we maken het verschil daarin."



De Reddingsbrigade heeft geen tekort aan vrijwilligers, maar is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwililligers. Bekijk hieronder de oproep:

De reddingsbrigade zoekt nog vrijwilligers - Joost Lammers / NH Nieuws