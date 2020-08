D66 Eemnes wil door met bouw Zuidpolder ondanks mager onderhandelingsresultaat

EEMNES - "De bouw van de Zuidpolder in Eemnes moet doorgaan", dat zegt Niels Rood, fractievoorzitter van D66 in Eemnes, Niels Rood, in het radioprogramma NH Gooi. Toch benadrukt Rood dat de cijfers voor de bouw van sociale en middeldure woningen rooskleuriger zijn gepresenteerd dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Volgens de vorig jaar opgestelde Woonvisie van de gemeente moet de nieuwbouw voor 35 procent uit sociale woningen en 35 procent uit middeldure woningen bestaan. Eerder deze week liet wethouder Theo Reijn (Ruimtelijke Ordening) weten dat er, na twee jaar getouwtrek, een nieuwe afspraak is gemaakt met de bouwpartijen Van Wijnen en Heijmans.

Financieel probleem

De Woonvisie zou namelijk een financieel probleem veroorzaken voor de bouwpartijen, die meer verdienen aan duurdere huizen. In deze nieuwe afspraak zou het aandeel sociale woningen van zestien naar dertig procent en het aandeel middeldure huizen van veertien naar 27 procent gaan.

Na inzien van de gegevens stelt Rood dat het percentage sociale huur minder rooskleurig is dan dat het lijkt. "Bij het afronden van de Zuidpolder is 28 procent sociale huur. Het is geen 35 procent wat de afspraak was. Het is een verbetering, maar het is niet wat ze hoopten. Wat mij dan vooral stoort is het kloppen op de borst."

Bouwpartijen

Volgens Rood, die ook wethouder is geweest, is het niet zo gek dat dit dossier zo lang duurt. "De bouwpartijen hadden al een overeenkomst uit de vorige coalitieperiode, waarin ik wethouder was, dus die hadden geen haast. Ze leunen een beetje achterover en mocht de gemeente iets anders willen zeggen ze: 'Kom maar op met wat je te bieden hebt.'"

Omdat de bouwpartijen, met deze afspraak ook in moeten leveren, worden ze gecompenseerd door duurdere huizen met grotere tuinen aan de rand van de Zuidpolder en worden ze betrokken bij toekomstige bouwprojecten. "Ik snap de afweging, maar je neemt vrijheid weg in toekomstige onderhandelingen. Ze hebben zich in de onderhandelingen namelijk niet erg goed gedragen."

Het doel van de gemeenteraad is om niet meer dan dertig woningen per jaar te bouwen, dit over de periode tot en met 2023. In totaal zullen er 111 projectenwoningen en zestien kavels gebouwd worden. Rood benadrukt wel dat er doorgegaan moet worden. 'Om het nu allemaal aan diggelen te gooien omdat het geen 35 procent is, lijkt me niet verstandig.'