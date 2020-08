Veel onbegrip bij eigenaren bar Joseph Hoofddorp na sluiting wegens coronaregels

HOOFDDORP - Bar en Bistro Joseph en cocktailbar Josephines in Hoofddorp zijn vannacht gesloten door burgemeester Schuurmans. Iets dat voor veel onbegrip bij de eigenaren zorgt. Agenten zagen dat er 'zeer veel mensen' op het terras en in het café aanwezig waren en zich daarbij niet aan de coronamaatregelen hielden. Maar eigenaresse Ginger Soliman laat weten dat dit vanuit een politieauto onmogelijk te zien is.