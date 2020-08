Na maandenlang gevolgd te zijn verliest zeehond Snow White zijn zender

TEXEL - Maandenlang was zeehond Snow White te volgen via een zender, maar sinds juni is het stil. Sinds zijn vrijlating uit de zeehondenopvang van Ecomare konen wetenschappers hem in de gaten houden, tot nu. Want Snow White heeft zijn zender verloren.

Meer dood dan levend werd Snow White vorig jaar opgevangen in de zeehondenopvang van Ecomare op Texel. Verlaten door zijn moeder, verzwakt door een infectie met longwormen en sterk vermagerd werd hem weinig gegeven. Snow White was wel heel bijzonder: de zeehond was helemaal wit, bijna albino.

Gelukkig kwam Snow er weer helemaal bovenop. In januari werd hij weer vrijgelaten op het wad, maar nu met een zender. Wetenschappers van Wageningen Marine Research wilden wel eens zien hoe een jonge zeehond die in de opvang heeft gezeten, leert te overleven op zee.

Onderzoeker Sophie Brasseur: "Jonge zeehonden moeten zichzelf alles leren. Hun moeder zoogt ze een paar weken en dan moeten ze het maar uitzoeken. Dat zie je ook aan deze kaart: Snow White zwemt de eerste tijd van noord naar zuid, kriskras door het wad en een paar keer zelfs ver de Noordzee op.

Hij is duidelijk aan het verkennen waar hij het beste vis kan vangen, waar hij moet rusten en ontdekt zo ook waar het te druk is en waar hij honger krijgt omdat er geen vis zit." Pas na verloop van tijd worden de bewegingen van Snow White rustiger omdat hij inmiddels in de gaten heeft hoe het werkt.

Opgelapt

Onderzoekers hebben wel vaker zeehonden uitgerust met een zender, maar dat zijn wilde exemplaren. Snow White heeft het eerste deel van zijn leven doorgebracht in Ecomare. Daar willen ze ook wel eens weten hoe het een zeehond vergaat die door hun is opgelapt. Misschien kunnen ze zo zien of er betere plekken gevonden kunnen worden om zeehonden los te laten, of een betere tijd om dat te doen.

"Het is op zich verheugend om te zien dat Snow White doet wat we verwacht hadden. Maar dit zijn de gegevens van één enkele zeehond. We moeten meer onderzoek doen om iets te kunnen zeggen dat voor zeehonden in het algemeen geldt." Er zijn plannen om ook andere zeehonden uit Ecomare die weer worden vrijgelaten uit te rusten met een zender.

Vastgelijmd

Daarvoor moet nu dus een andere kandidaat gevonden worden want Snow White doet niet meer mee. "Zeer waarschijnlijk is zijn zender eraf gevallen. Dat ding, zo groot als een brillenkoker, hebben we vastgelijmd op zijn vacht. Maar in de maanden juni en juli gaan zeehonden verharen. Wij gaan er van uit dat met Snow White's oude vacht ook de zender is verdwenen. Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker want we hebben hem niet meer gezien."