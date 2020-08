Schaaktoernooi Tata Steel India 'on hold'

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel schaaktoernooi in Calcutta, de Indiase evenknie van het evenement in Wijk aan Zee, dat eind november op de planning staat, gaat voorlopig niet door. Vanwege de coronacrisis is het toernooi in de wacht gezet.

Na een lockdown is het virus in de Indiase miljoenenstad weer opgelaaid. "De situatie is daar slecht", zegt Jeroen van den Berg, toernooidirecteur in zowel Calcutta als Wijk aan Zee. "Het kan zo zijn dat het toernooi wordt verplaatst naar februari, maar ik sluit ook niet uit dat het helemaal van de kalender gaat."

Gelukkig

Van den Berg prijst zich gelukkig dat Tata Steel Chess in Wijk aan Zee (15 tot 31 januari 2021) wél doorgaat, zij het in aangepaste vorm. Hoe het toernooi er precies gaat uitzien is nog niet bekend. He is zeker dat er niet zal worden gekort op het deelnemersveld van de grootmeesters, traditioneel veertien in getal.