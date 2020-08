Gestolen auto Marloes gevonden: "Hoop dat er nog iets in de kofferbak ligt"

WEESP - De gestolen auto van het gezin Kratz is teruggevonden. De familie was begin deze maand een welverdiend weekje op vakantie toen hun hele huis in Weesp overhoop werd gehaald door inbrekers , alles van waarde werd gestolen. Hun eigen auto werd daarbij gebruikt als vluchtauto. Gister zagen twee bekenden, Johanna en Wesley, de auto staan in Bussum.

Gistermiddag zagen Johanna en Wesley een auto staan die wel erg leek op die van Marloes Kratz: "Ze zijn gelijk gaan kijken. Ze hebben het nummerbord opgezocht dat ik in een oproep had gedeeld en zagen dat het mijn auto was.", vertelt Marloes aan NH Nieuws.

De politie werd snel gebeld en ook Marloes kwam naar de auto toe. "We zagen onze auto maar we konden er niet in. Dus wat er in ligt is nog een raadsel." De auto is meegenomen naar Blaricum waar de recherche hem zal onderzoeken. "Er waren geen aanknopingspunten meer waarmee de daders opgespoord kunnen worden, we hopen dat er in de auto nieuwe informatie wordt gevonden, zodat de daders gepakt kunnen worden. Dat ze nog rondlopen vind ik zo erg."

Hoop

Marloes houdt hoop, de daders hebben ook spullen gestolen die voor dieven niet zo waardevol zijn, maar voor het gezin Kratz wel. "Ik kan niet wachten om die kofferbak open te maken, maar ik kan niets verwachten."

De inbraak is gepleegd door twee mannen. De politie denkt dat de auto is gebruikt als vluchtauto: "Waarschijnlijk hebben ze de autosleutels gevonden. Toen hebben ze alle gestolen spullen in mijn auto geladen en zijn weggereden." Marloes begrijpt wel dat ze er met haar auto vandoor zijn gegaan, aangezien dat minder opvallend is dan wegrijden met een vreemde auto.