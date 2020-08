FC Volendam onderuit tegen Robben-loos FC Groningen

In Westwoud was er geen publiek aanwezig. FC Groningen diende een verzoek in bij de Volendammers om zonder supporters te spelen. De eredivisionist kwam tot dit besluit door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor de Groningers is het een belangrijke factor dat de oefenpot niet in een stadion wordt gespeeld.

Geen Arjen Robben

Er werd door menig voetballiefhebber reikhalzend uitgekeken naar de oefenwedstrijd FC Volendam - FC Groningen. Arjen Robben zou mogelijk zijn rentree maken in Westwoud, maar de Groningers verschenen met een veredeld B-elftal aan de aftrap. Robben maakt mogelijk morgen zijn rentree tegen Almere City. Ibrahim El Kadiri, Derry John Murkin en Jari Vlak kregen kansen op de voorsprong, maar Groningen kwam op 0-1 via Remco Balk.