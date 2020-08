Sneller een boete voor het weigeren van een mondkapje in Amsterdamse gebieden

AMSTERDAM - Vanaf morgen krijgen mensen die weigeren een mondkapje te dragen in gebieden in Amsterdam waar dat verplicht is, zoals op de Wallen, Klaverstraat en Albert Cuypmarkt, sneller een boete.

Dat laat de gemeente zojuist weten. De boete was in eerste instantie 395 euro, omdat er nog geen zogenoemde feitcode van het Openbaar Ministerie was. De boete werd dan gegeven vanwege het niet houden van afstand en op grond van het niet opvolgen van het bevel van een ambtenaar in functie.

Tijdens een commissievergadering in de Stopera bleek gistermiddag dat de feitcode er nu wel was, waardoor de boete driehonderd euro goedkoper is en uitkomt op 95 euro. "Dit is goed nieuws", zei burgemeester Halsema. "Het was namelijk ingewikkeld te opereren met een boetebepaling die wij eigenlijk niet in verhouding vonden tot de draagplicht die wij oplegden."

Er zijn tot nu toe geen of nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet dragen van mondkapjes.