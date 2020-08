Het Heemskerkse Volksfeest verplaatst zich naar de beeldbuis

HEEMSKERK - Nu het jaarlijkse volksfeest niet doorgaat is het even schakelen voor de Maar niet getreurd, de Stichting Wielercomité en de Harddraverijvereniging Heemskerk hebben samen besloten om het feest gewoon door te laten gaan, maar dan op televisie.

Ditmaal dus geen uitgelaten menigte tijdens de wielerronde en de kortebaandraverij en dit jaar ook geen kermis, iets wat gezien de huidige coronamaatregelen niet mogelijk is. Maar de twee organisaties hebben voor alle liefhebbers van het Heemskerks Volksfeest een serie televisie uitzendingen met als titel ‘Geen Volk, Toch Feest’ gemaakt, waarbij je een kijkje krijgt achter de schermen van het Volksfeest in Heemskerk.

In zes uitzendingen van elk twintig minuten vertellen 32 mensen over hun rol, ervaringen en passie wat betreft het Volksfeest. Hans Röling, voorzitter van de Stichting Wielercomité, vertelt: “Voor ons is dit het evenement van het jaar, waar we dan ook eigenlijk het hele jaar naar uitkijken. Met deze uitzendingen willen we toch het feestgevoel in de Heemskerkse huiskamers brengen. Te zien zijn diverse mooie en herkenbare fragmenten van een diverse betrokkenen. Van kermis-exploitanten en vrijwilligers tot de wethouder Sport, ze komen allemaal aan bod.”

Het is de eerste keer in al die jaren dat er in zijn geheel geen Volksfeest zal plaatsvinden in Heemskerk. “We balen enorm, maar snappen het wel. De reacties op het afzeggen van het Volksfeest zijn uiteenlopend, sommigen zijn boos en vinden het oneerlijk dat de kermis in Heemskerk niet mag doorgaan maar in andere steden wel. Anderen hebben begrip en respect voor de penibele situatie waarin we allemaal zitten”, aldus Röling.