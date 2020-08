Honderden kitesurfers maken gebruik van unieke omstandigheden Zandvoort

Na vier weken vrijwel geen wind konden kitesurfers vandaag eindelijk weer het water op. Het waaide weer, en ook flink, met zo'n 40 kilometer per uur. De harde wind en de hoge temperatuur vandaag is een unieke combinatie voor kitesurfers.

"Dit is zo'n mooie dag", vertelt een kitesurfer die net bij Zandvoort het water in gaat. "Hier hebben we zo lang op moeten wachten. We hebben wel wat zon gehad, maar nu is de wind er weer. Hier leven we voor."

Uniek

Ongeveer 350 kitesurfers raceten door de golven voor Zandvoort. Ze zijn afgekomen op de harde wind en het zonnige warme weer."Ik denk dat je er 5 of 6 krijgt per jaar, van deze dagen", vertelt kitesurfer. Een jongen die aan het uitrusten is van een lange kitesessie is het daar mee eens: "Sommige mensen gaan hier 24 uur voor in het vliegtuig zitten, om met dit weer te kunnen kiten."