Willem Arondéuslezing 2020 gaat alsnog door

Ewoud Kieft in de lezing zal onder andere vertellen over zijn worsteling om de aantrekkingskracht van het nazisme te begrijpen. Hij spitte Mein Kampf door en zocht antwoord op de vraag wat hierin aantrekkelijk kan zijn geweest: hoe konden tientallen miljoenen Europeanen gegrepen worden door het nazisme? Welke lessen voor de toekomst vallen daaruit te trekken, zonder in gemakzuchtige nazi-vergelijkingen en politieke polarisatie te vervallen?

Aangepast door corona

De lezing vindt dit jaar plaats in de St. Bavokerk. Door de coronamaatregelen is dit jaar maar plaats voor 200 bezoekers. Reserveren voor bijwonen van de lezing kan via een aanmeldformulier van de provincie Noord-Holland. Om de lezing voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zendt NH deze live uit op TV en via nhnieuws.nl.

15 jaar Willem Arondéuslezing

Provinciale Staten van Noord-Holland vragen sinds 2005 jaarlijks iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie om de Arondéuslezing uit te spreken. Verzetsman en kunstenaar Willem Arondéus was een van de leiders van de overval op het Amsterdams bevolkingsregister in 1943. Hij werd ervoor opgepakt en gefusilleerd. Arondéus was een moedig en eigenzinnig mens. Al op jonge leeftijd kwam hij openlijk uit voor zijn homoseksuele geaardheid. In die tijd, begin vorige eeuw, een ongewone en gedurfde houding.

Ewoud Kieft

Kieft schreef onder andere Oorlogsenthousiasme (2015), over het verlangen naar oorlog aan het begin van de 20ste eeuw, en Het Verboden Boek (2017), over de aantrekkingskracht van het nazisme. Hij promoveerde bij de Universiteit Utrecht en het NIOD op een onderzoek naar opkomend nationalisme en religieuze radicalisering aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

In mei 2020 dit jaar verscheen Kiefts eerste roman, De Onvolmaakten, waarin hij een blik werpt op de toekomst en de intieme en gespannen verstandhouding onderzoekt tussen mens en kunstmatige intelligentie, tussen conformisme en verzet en tussen controledrang en keuzevrijheid.