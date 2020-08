Remy en zijn vrienden: flamingo's gefopt voor hun eigen bestwil

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer worden de eieren van de flamingo's geruild voor fopeieren. De moeders worden door de jonge vogels gestoord tijdens het broeden. En de jonge nandoes worden belaagd door een geheime indringer.

Indringer

Binnen zit een jonge nandoe. Nandoes zijn grote loopvogels die voorkomen in Zuid-Amerika. Hij (of zij) is opgevangen nadat het nandoeverblijf nachtelijk bezoek heeft gekregen van een indringer. Waarschijnlijk is het een vos of een poes geweest, die de andere twee nadoetjes te pakken heeft genomen.

De derde is erg verzwakt en krijgt nu alle zorg. "We hebben hem weggehaald bij zijn papa", legt verzorgster Saskia uit. "Maar dat betekent wel dat hij het kan overleven. Als ie straks groter is, kunnen we hem gewoon terug zetten. Daar doen nandoes niet moeilijk over. De eerste dagen was ie heel zielig en bleef ie roepen om zijn papa en mama. Maar nu begint ie te wennen en ziet hij ons als zijn surrogaatouders."

Schuilplek

In het hok van de kleine nandoe is een kluit gras geplaatst die kan dienen als schuilplaats. Er is ook een klein tentje voor hem gebouwd. Saskia: "Nandoes slapen onder de veren van hun vader. Daar kruipen ze helemaal onder. In het donker voelen ze zich veilig. Zo'n plek hebben we ook gemaakt."